Toyotas erstes E-Auto kommt mit Super-Garantie

Lädt auch per Solardach

An Wallbox und öffentlicher Säule lädt der Toyota Wechselstrom dank eines dreiphasigen Ladegeräts mit 11 kW. Am Gleichstrom-Schnelllader kommt er auf bis zu 150 kW. Als Stecker nutzen die Japaner hierzulande den in Europa gängigen CCS-Standard anstelle des in Asien verbreiteteren Chademo-Anschlusses. Rund 30 Minuten setzt der Hersteller für die typische Ladung auf 80 Prozent an. Für Gratis-Stromnachschub sorgt darüber hinaus ein Solardach, das unter optimalen Bedingungen genug Energie für 1800 Kilometer Fahrt pro Jahr generieren soll.