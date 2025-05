„Million Dollar Bet“: Austro-Film aus Las Vegas

Es sei nervenaufreibend genug gewesen, mit sehr wenig Budget einen Kinofilm in den USA realisieren zu wollen: „Ich kannte die Regeln dort nicht, wie alles abläuft. Wir haben gleich mal keine Drehgenehmigung bekommen, weil wir in einem Stadtteil drehen wollten, der eben nicht so schön war. Die Stadt wollte aber, dass nur der Glitzer hergezeigt wird. Wir haben es trotzdem gemacht, aber es war jeden Tag ein Katz-und-Maus-Spiel, wir mussten Einspruch erheben gegen die Entscheidungen. Diese Verwegenheit, die man da gebraucht hat, war nichts für mich“, so Woschitz.