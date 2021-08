Toyota stellt sich gegen die Elektro-Einbahnstraße

Terashi kündigte an, in den nächsten Jahren mehrere Antriebskonzepte miteinander konkurrieren lassen zu wollen, darunter auch Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge, mit dem Ziel, am Ende die beste Alternative wählen zu können. Bei Toyota gilt die Einstellung, dass nichtelektrische Autos auf den Weltmärkten noch lange eine Rolle spielen werden.