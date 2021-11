Wenn Kinder Gewalt in der Familie erleben

Die psychologische Forschung zeigt, dass Kinder in ihrer Entwicklung Schaden nehmen, wenn sie in einem Haushalt aufwachsen, in dem sie Gewalt miterleben müssen. Selbst wenn sich die Gewalt nicht gegen sie richtet, leiden Kinder mit. Sie wollen die Mutter und etwaige Geschwister schützen und können nicht unbeschwert einfach Kind sein. Eine deutsche Studie hat bereits im ersten Pandemie-Sommer gezeigt, dass Kinder in Familien mit Partnerschaftsgewalt im Lockdown häufiger Depressionen und Wutausbrüche hatten. In einer gewaltvollen Umgebung sind Kinder oft angespannt und werden zappelig. Sie können sich nicht mehr konzentrieren, also auch nicht gut für die Schule lernen. Und: Alle Studien zeigen, dass belastende Kindheitserfahrungen ein Risiko für mehr Gewalt im Erwachsenenleben sind.