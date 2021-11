Raab will im Lockdown Gewaltschutz „intensivieren“

Auch verweist der Ministerratsvortrag auf Zusatzmittel für die Familien- und Jugendgerichtshilfe in Höhe von 1,5 Mio. Euro zur Aufstockung um 20 Stellen, für eine Infokampagne mit geplanten Kosten von 500.000 Euro und rund 400.000 Euro für die Einführung eines Antigewalttrainings in Zivilverfahren. Für weitere noch in Ausarbeitung befindliche Maßnahmen stehen weitere Mittel in Höhe von 3,2 Mio. Euro zur Verfügung. Raab berichtete auch von einer Medienkampagne, die in Zeitungen und über Infoscreens in den Wiener U-Bahnen die Bevölkerung für das Thema sensibilisieren soll.