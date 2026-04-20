Klinik-Standort fix: Stockerau erhält Zuschlag

In vielen Gemeinden machte man sich für das neue Gesundheits-Projekt stark. Sichert es doch Arbeitsplätze und gilt als Wirtschaftsmotor. Das „Standortfindungsteam“ hat nun entschieden. Das im Gesundheitsplan 2040+ definierte Projekt „Klinikum Weinviertel Süd-West“ mit 700 Betten und 2300 Angestellten wird in Stockerau errichtet und soll nahe der Alten Au in 15 Jahren in Betrieb gehen.