Todesdrama! Triathletin ertrinkt bei Ironman Texas

Was für eine schlimme Tragödie, was für ein Todesdrama: Der Ironman Texas ist am Wochenende vom Tod einer Triathletin aus Brasilien überschattet worden! Die 38 Jahre alte Mara Flávia Araújo kam offenbar bereits kurz nach dem Beginn des Bewerbs ums Leben, sie ertrank während der Eröffnungsdisziplin, dem Schwimmen über eine Distanz von 3,86 Kilometern …