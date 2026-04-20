Legende Luis Figo zerlegt Real Madrid

Alonso bekam keine Zeit

Doch wie kam es zu solch einer Katastrophen-Saison? Dem Weltfußballer von 2001 stieß vor allem der Trainer-Wechsel von Xabi Alonso zu Álvaro Arbeloa bitter auf. Denn: Alonso habe „nicht ausreichend Zeit gehabt. Wir haben noch nicht einmal Zeit gehabt, die Monate, die er hier ist, zu analysieren, was schiefgelaufen ist. Es ist sehr kompliziert.“ Zumal der ehemalige Leverkusen-Trainer ja eigentlich geholt wurde, um Real langfristig zu einem modernen Spielstil zu verhelfen. Doch daraus wurde nichts! Auch, weil – so Figo – einige Stars offensichtlich diesen Weg nicht mitgehen wollten.