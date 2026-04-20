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Auch wegen Trainern

Legende Luis Figo zerlegt Real Madrid

La Liga
20.04.2026 13:26
Luis Figo spricht Klartext!
Luis Figo spricht Klartext!(Bild: AFP/FRANCK FIFE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Es ist sehr kompliziert!“ Der ehemalige Superstar Luis Figo geht in einem Interview mit der spanischen Zeitung „Marca“ mit seinem Ex-Klub Real Madrid hart ins Gericht.

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„Die Realität ist, dass es eine schlechte Saison war. Für Madrid ist eine Saison ohne Titelgewinn immer negativ. Wenn man keine Titel holt, liegt das daran, dass etwas nicht funktioniert hat“, so Figo, der Teil der „Galaktischen“ in Madrid war.

Xabi Alonso
Xabi Alonso(Bild: AP/Manu Fernandez)

Alonso bekam keine Zeit
Doch wie kam es zu solch einer Katastrophen-Saison? Dem Weltfußballer von 2001 stieß vor allem der Trainer-Wechsel von Xabi Alonso zu Álvaro Arbeloa bitter auf. Denn: Alonso habe „nicht ausreichend Zeit gehabt. Wir haben noch nicht einmal Zeit gehabt, die Monate, die er hier ist, zu analysieren, was schiefgelaufen ist. Es ist sehr kompliziert.“ Zumal der ehemalige Leverkusen-Trainer ja eigentlich geholt wurde, um Real langfristig zu einem modernen Spielstil zu verhelfen. Doch daraus wurde nichts! Auch, weil – so Figo – einige Stars offensichtlich diesen Weg nicht mitgehen wollten. 

Aber auch Arbeloa konnte das Aus in der Champions League und die sehr wahrscheinlich verspielte Meisterschaft nicht verhindern. 

(Bild: Kronen Zeitung)

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PSG oder die Bayern
Doch wer gewinnt nun die Champions League? Figo: „Meine Favoriten sind PSG und Bayern. Das sind zwei sehr starke Mannschaften. Mir gefällt ihr Spielstil, aber es kann alles passieren.“

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