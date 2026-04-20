Fete disportare – ein Fest des puren Vergnügens

Ein leerer Turnsaal, ein paar Geräte und plötzlich war der Ort voller Leben. Bei der „Fete disportare“ in Wiener Neustadt wurde aus vorsichtiger Neugier pure Begeisterung. Jung und Alt wagten sich gemeinsam aus ihrer Komfortzone und wuchsen über sich hinaus.
Alles still. Alles ruhig. Nur ein Turnsaal mit einer Gerätelandschaft, die einem Abenteuerspielplatz gleicht. Von Kletterstangen über Reck bis hin zu einem Ninja-Parcours wartet alles darauf, ausprobiert zu werden. Doch die ersten Minuten gehören der Zurückhaltung. Vereinzelte Teilnehmer bleiben stehen, spähen vorsichtig hinein und beobachten. Dann geht alles ganz schnell.
Die Kinder stürmen als Erste los, klettern, testen und lachen. Die Erwachsenen? Die zögern noch etwas, bis Elena kommt. „Schau, so musst du das machen“, ruft die Zwölfjährige ihrer Mama zu und klettert flink die Stange hinauf. Ein kurzer Moment der zeigt, wobei es bei dem Tag der gemeinsamen Bewegung geht – Hemmungen ablegen, ausprobieren und voneinander lernen. Hier lernen nicht nur Kinder vom Trainer, sondern auch Eltern von ihren Kindern!
Ein Konzept, das aufgeht
Statt des „Kinder-Gesund-Bewegen-Kongresses“, der wegen finanzieller Einsparungen erstmals nicht stattfinden konnte, wurde heuer ein neues Format gewagt. Fünf Stunden lang konnten sich Besucher jeden Alters kostenlos durchprobieren. Ein herausfordernder Ninja-Parcours brachte selbst Sportliche ins Schwitzen. An der Zirkus-Station war Balance gefragt und dann waren da noch Luftballons.
Schnell war den Teilnehmenden klar, dass Luftballons viel mehr können als nur zerplatzen. Sie wurden zu Trainingsgeräten, Spielpartnern und zu echten Koordinations-Herausforderungen.
Action unter freiem Himmel
Auch draußen ging es rund. Dank des strahlenden Wetters wird der Calisthenics-Parcours kurzerhand zur begehrten Bike-Strecke. Dort zeigt Alex, was möglich ist: spektakuläre Sprünge, saubere Tricks und pure Kontrolle. „Das ist so cool, das will ich auch können!“, sagt der neunjährige Lukas mit leuchtenden Augen
Doch bevor der Übermut die Macht ergreift, geht es zurück zu den Turnsälen der BG Zehnergasse. Die Schule stellte ihre Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung, was auch eine gratis Teilnahme für alle ermöglichte. Schülerinnen und Schüler engagierten sich sogar freiwillig, bereiteten ein Brötchen-Buffet vor und halfen beim Auf- und Abbauen. Ein Tag der zeigt, dass mit genug Begeisterung für Bewegung alles möglich ist.
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