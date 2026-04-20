Fete disportare – ein Fest des puren Vergnügens

Doch bevor der Übermut die Macht ergreift, geht es zurück zu den Turnsälen der BG Zehnergasse. Die Schule stellte ihre Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung, was auch eine gratis Teilnahme für alle ermöglichte. Schülerinnen und Schüler engagierten sich sogar freiwillig, bereiteten ein Brötchen-Buffet vor und halfen beim Auf- und Abbauen. Ein Tag der zeigt, dass mit genug Begeisterung für Bewegung alles möglich ist.