Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Turnen

Fete disportare – ein Fest des puren Vergnügens

Sport-Mix
20.04.2026 13:04
Christoph Hesse vom Sportverein Ruckerhof demonstrierte die Fähigkeiten eines Ninjas.
Christoph Hesse vom Sportverein Ruckerhof demonstrierte die Fähigkeiten eines Ninjas.(Bild: Sophie Hartl)
Porträt von Sophie Hartl
Von Sophie Hartl

Ein leerer Turnsaal, ein paar Geräte und plötzlich war der Ort voller Leben. Bei der „Fete disportare“ in Wiener Neustadt wurde aus vorsichtiger Neugier pure Begeisterung. Jung und Alt wagten sich gemeinsam aus ihrer Komfortzone und wuchsen über sich hinaus. 

0 Kommentare

Alles still. Alles ruhig. Nur ein Turnsaal mit einer Gerätelandschaft, die einem Abenteuerspielplatz gleicht. Von Kletterstangen über Reck bis hin zu einem Ninja-Parcours wartet alles darauf, ausprobiert zu werden. Doch die ersten Minuten gehören der Zurückhaltung. Vereinzelte Teilnehmer bleiben stehen, spähen vorsichtig hinein und beobachten. Dann geht alles ganz schnell.

Für den optimalen Überblick kletterten sogar die Erwachsenen bis ganz nach oben
Für den optimalen Überblick kletterten sogar die Erwachsenen bis ganz nach oben(Bild: Sophie Hartl)

Die Kinder stürmen als Erste los, klettern, testen und lachen. Die Erwachsenen? Die zögern noch etwas, bis Elena kommt. „Schau, so musst du das machen“, ruft die Zwölfjährige ihrer Mama zu und klettert flink die Stange hinauf. Ein kurzer Moment der zeigt, wobei es bei dem Tag der gemeinsamen Bewegung geht – Hemmungen ablegen, ausprobieren und voneinander lernen. Hier lernen nicht nur Kinder vom Trainer, sondern auch Eltern von ihren Kindern!

Ein Konzept, das aufgeht
Statt des „Kinder-Gesund-Bewegen-Kongresses“, der wegen finanzieller Einsparungen erstmals nicht stattfinden konnte, wurde heuer ein neues Format gewagt. Fünf Stunden lang konnten sich Besucher jeden Alters kostenlos durchprobieren. Ein herausfordernder Ninja-Parcours brachte selbst Sportliche ins Schwitzen. An der Zirkus-Station war Balance gefragt und dann waren da noch Luftballons.

Kraft, Balance und Konzentration beim Ausprobieren, was mit Luftballons alles möglich ist.
Kraft, Balance und Konzentration beim Ausprobieren, was mit Luftballons alles möglich ist.(Bild: Sophie Hartl)
Gemeinsam mit Mama zu turnen ist doch das schönste Gefühl!
Gemeinsam mit Mama zu turnen ist doch das schönste Gefühl!(Bild: Sophie Hartl)

Schnell war den Teilnehmenden klar, dass Luftballons viel mehr können als nur zerplatzen. Sie wurden zu Trainingsgeräten, Spielpartnern und zu echten Koordinations-Herausforderungen.  

Action unter freiem Himmel
Auch draußen ging es rund. Dank des strahlenden Wetters wird der Calisthenics-Parcours kurzerhand zur begehrten Bike-Strecke. Dort zeigt Alex, was möglich ist: spektakuläre Sprünge, saubere Tricks und pure Kontrolle. „Das ist so cool, das will ich auch können!“, sagt der neunjährige Lukas mit leuchtenden Augen

Für die Kurve braucht man nicht nur Geschwindigkeit, sondern eine große Portion Mut.
Für die Kurve braucht man nicht nur Geschwindigkeit, sondern eine große Portion Mut.(Bild: Sophie Hartl)
Bitte nicht nachmachen!
Bitte nicht nachmachen!(Bild: Sophie Hartl)

Doch bevor der Übermut die Macht ergreift, geht es zurück zu den Turnsälen der BG Zehnergasse. Die Schule stellte ihre Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung, was auch eine gratis Teilnahme für alle ermöglichte. Schülerinnen und Schüler engagierten sich sogar freiwillig, bereiteten ein Brötchen-Buffet vor und halfen beim Auf- und Abbauen. Ein Tag der zeigt, dass mit genug Begeisterung für Bewegung alles möglich ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
20.04.2026 13:04
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
245.573 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
205.137 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Österreich
Babynahrung-Rückruf: HiPP beruhigt, erste Kritik
148.959 mal gelesen
Die möglicherweise betroffene Charge ist laut Hersteller „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel ...
Innenpolitik
Kickl hat „Verdacht“, stellt Forderung an Babler
742 mal kommentiert
Nimmt den Medienminister in die Pflicht: FPÖ-Chef Herbert Kickl
Burgenland
FPÖ-Hofer feierte im Barockschloss seine Sponsion
710 mal kommentiert
Master Norbert Hofer mit Rektorin Dr. Bettina Schauer-Frank (li.) und Dr. Nadja Rathmanner, ...
Wirtschaft
Gusenbauer und Co. haben noch ein größeres Problem
708 mal kommentiert
Signa-Granden: Susanne Riess-Hahn, Alfred Gusenbauer und Gründer René Benko
Mehr Sport-Mix
Mit 38 Jahren
Todesdrama! Triathletin ertrinkt bei Ironman Texas
Turnen
Fete disportare – ein Fest des puren Vergnügens
Battle in Innsbruck
Zwei Tiroler sind die besten Breaker Österreichs
„Krone oder Kasperl“
„Jetzt gewinnen sie wieder nix!“ Kasperl für WAC
Foto von Influencerin
Instagram-Like sorgt für Aufregung um Sport-Ass

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf