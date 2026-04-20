Malereibetrieb pleite: Mitarbeiter bangen um Job

Die Pleite-Serie macht vor keiner Branche halt: Am Montag erwischte es einen Innsbrucker Malereibetrieb. Ein Konkursverfahren bei Gericht wurde eröffnet, hieß es von Gläubigerschutzverbänden. Den Antrag dazu stellte ein öffentlich-rechtlicher Gläubiger. Mehrere Mitarbeiter sind betroffen.
Am Montag sei über das Vermögen der Firma Malerei Sezer GmbH mit Sitz in Innsbruck ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, berichtete der Kreditschutzverband von 1870. Und auch der Alpenländische Kreditorenverband informierte, dass der Betrieb seinen „laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“ könne.
Der Antrag auf Eröffnung dieser Insolvenz wurde von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger bei Gericht eingebracht.
KSV von 1870
Sieben Dienstnehmer betroffen
Die Firma sei im Jahr 2016 gegründet worden. „Der Antrag auf Eröffnung dieser Insolvenz wurde von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger bei Gericht eingebracht. Von dieser Insolvenzeröffnung sind sieben Dienstnehmer betroffen“, schilderte der KSV von 1870 weiter.
Über die Gründe der Insolvenz würden derzeit noch keine geprüften Informationen vorliegen. „Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben“, so der Kreditschutzverband.
Ob die Insolvenzverwaltung den Betrieb „ohne weitere Nachteile für die Gläubiger“ fortführen kann, ist noch unklar. „Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein“, hieß es. Über die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten ist noch nichts bekannt.
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