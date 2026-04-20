Malereibetrieb pleite: Mitarbeiter bangen um Job

Am Montag sei über das Vermögen der Firma Malerei Sezer GmbH mit Sitz in Innsbruck ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, berichtete der Kreditschutzverband von 1870. Und auch der Alpenländische Kreditorenverband informierte, dass der Betrieb seinen „laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“ könne.