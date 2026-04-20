Bis nach Tokio spürbar
Schweres Erdbeben in Nordjapan: Tsunami-Warnung
Von krone.at
Ein schweres Erdbeben hat am Montag den Norden Japans erschüttert. Es hatte nach Angaben der zuständigen Wetterbehörde (JMA) die Stärke 7,4. Eine Tsunami-Warnung wurde ausgesprochen.
Das Zentrum des Bebens lag nördlich der Präfektur Iwate im Pazifik. Auch im hunderte Kilometer entfernten Tokio waren die Erschütterungen zu spüren.
Drei Meter hohe Wellen erwartet
In der von der Tsunami-Warnung betroffenen Region könnten bis zu drei Meter hohe Wellen ans Ufer krachen.
1500 Beben jedes Jahr
Japan liegt in einer der tektonisch aktivsten Regionen der Welt. Der Inselstaat mit 125 Millionen Einwohnern wird jedes Jahr von etwa 1500 Erdbeben erschüttert.
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