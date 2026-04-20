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Bis nach Tokio spürbar

Schweres Erdbeben in Nordjapan: Tsunami-Warnung

Ausland
20.04.2026 10:33
Für die rot markierten Gebiete wurde eine Tsunami-Warnung ausgesprochen.
Für die rot markierten Gebiete wurde eine Tsunami-Warnung ausgesprochen.(Bild: Screenshot/JMA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein schweres Erdbeben hat am Montag den Norden Japans erschüttert. Es hatte nach Angaben der zuständigen Wetterbehörde (JMA) die Stärke 7,4. Eine Tsunami-Warnung wurde ausgesprochen.

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Das Zentrum des Bebens lag nördlich der Präfektur Iwate im Pazifik. Auch im hunderte Kilometer entfernten Tokio waren die Erschütterungen zu spüren. 

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