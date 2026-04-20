„Operation Haribo“: Grazer Drogenboss geschnappt

„Sehr viel persönliches Leid“

Und auch diese entstandene Lücke wird bald wieder geschlossen sein, denn Drogenkartelle sind wie die Hydra, das vielköpfige Ungeheuer in der griechischen Mythologie. Schlägst du einen Kopf ab, wachsen zwei neue nach. Warum die Ermittler dennoch nicht müde werden, dagegen anzukämpfen, erklärt Hermann Ozwirk ganz klar: „Weil sehr viel persönliches Leid damit verbunden ist, gerade in Familien mit drogenabhängigen Kindern. Deswegen kämpfen wir gern weiter.“