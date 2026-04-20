Rangnick-Verlängerung: Jetzt reagiert Pröll!

Schon bei der EM 2024 in Deutschland habe man große Zuversicht verspürt. „Wir haben es nicht verstehen können, dass wir dann im Achtelfinale gegen die Türkei ausgeschieden sind, das hat bei jedem Wochen gedauert. Vom Mindset her war es klar, wir marschieren durch bis ins Finale.“ Vertrauen in die eigenen Stärken sei die Basis für Erfolge. „Es ist sicher ein Verdienst von Ralf Rangnick, der das in die Köpfe gebracht hat.“