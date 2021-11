Zwei Prozesse: Haftstrafen für Schlepper

Gleich zwei Schlepperprozesse gingen am Mittwochvormittag am Landesgericht Eisenstadt über die Bühne. Im ersten Fall saß ein junger Mann mit Migrationshintergrund auf der Anklagebank. Im zweiten Fall war es ein Iraker. In beiden Fälle setzte es für die Beschuldigten empfindliche unbedingte Haftstrafen.