„Jederzeit mit erstickten Migranten zu rechnen“

Drohnen und Wärmebildkameras, aber auch Informationen der ungarischen Behörden helfen zwar bei der Auffindung von Schleppern und Flüchtlingen, trotzdem bleiben etliche Kleinlaster mit Personen im Laderaum unbemerkt - und so ersticken im schlimmsten Fall Flüchtlinge in den Lkw. Ein tragischer Kreislauf, der sich jederzeit wiederholen kann, so traurig diese Realität auch ist.