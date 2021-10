Xturismo: Erstes „brauchbares“ Hoverbike enthüllt

Sie sollen das 300 Kilogramm schwere und mit 100 Kilogramm beladbare Vehikel 30 bis 40 Minuten lang durch die Luft befördern. „Bis jetzt war die Wahl, ob man sich am Boden oder in großem Maßstab am Himmel bewegt“, zitierte die BBC Firmenchef Daisuke Katano. „Wir hoffen, eine neue Bewegungsmethode anbieten zu können.“