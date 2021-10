Koch des Jahres Max Stiegl: Essen ein intimer Akt

Dass ich so eine Auszeichnungspflicht trotzdem super fände, liegt schlicht daran, dass es für Transparenz sorgt: Essen ist ein intimer Akt, und etwas essen, das jemand anderer gekocht hat, ein Vertrauensbeweis. Unsere Gäste haben ein Recht zu wissen, was sie essen und wo es herkommt, damit sie selbst entscheiden können, was für sie richtig ist, was ihnen mehr oder weniger Geld wert ist. Deswegen sage ich gern: Her mit einer verpflichtenden Kennzeichnung! 90 Prozent unserer Gäste kennen uns zwar, wissen, wie wir arbeiten, und vertrauen uns deshalb auch – aber wir legen sehr gern auch für die anderen zehn Prozent alles offen.