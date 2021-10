Pflicht zum Kennzeichnen „wäre Kriegserklärung“

Viele Menschen in Österreich wollen wissen, was auf ihren Tellern landet: Auch, wenn sie ins Wirtshaus gehen. Um die Pflicht zum Ausweisen der Lebensmittelherkunft auch in der Gastronomie schwelt seit längerem ein Streit in der türkis-grünen Bundesregierung. Die Grünen sind dafür, die ÖVP ist dagegen. Genau wie Mario Pulker, Spartenobmann der Gastronomie in der WKO, der in der Herkunftskennzeichnung ein „totales No-Go“ sieht. Er befürchtet zusätzlichen bürokratischen Aufwand für die Gastwirte und argumentiert, dass bei Schweine- und Kalbfleisch die Versorgung durch heimische Bauern gar nicht gegeben sei. Pulker setzt vielmehr auf die freiwillige Kennzeichnung und praktiziert diese auch in seinem eigenen Restaurant in der Wachau.