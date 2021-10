„Gast will genau wissen, woher sein Essen kommt!“

Landauf, landab wird an den Stammtischen über Gott, die Welt, über Politik, aber auch über die bäuerliche Zukunft diskutiert. „Der Gast will wissen, woher sein Menü kommt“, erzählt Wirtelegende Herbert Hausmair, der in der Lerchenfelder Straße schon viele Jagdsaisonen lang ein Gasthaus der guten Wiener Art hütet. Bei ihm ist die Kennzeichnung der einzelnen Delikatessen eine einfache Spielaufgabe: Denn alles von Sau, Reh über Fasan und Hase (auf der Karte gekennzeichnet) kommt aus Revieren der Heimat.