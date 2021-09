SPÖ warnt vor Pleitewelle bei Privatpersonen

Die SPÖ warnt vor einer Corona-bedingten Pleitewelle bei Privatpersonen und fordert von der Regierung erneut einen Schuldnerschutzschirm. „Die Covid-Pandemie hat viele Haushalte in eine Situation gebracht, wo sie in eine Schuldenspirale gekommen sind“, sagte SPÖ-Konsumentensprecher Christian Drobits am Mittwoch. Am stärksten betroffen seien Einkommensschwache, alleinerziehende Frauen und Pensionisten.