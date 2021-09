347.312 im August ohne Job - Zahlen gehen zurück

„Erholung über den Sommer“

„Der Arbeitsmarkt hat sich über den Sommer hinweg weitestgehend erholt. Mit nur mehr 7000 Arbeitslosen mehr als 2019 und aktuell unter 50.000 Anmeldungen zur Kurzarbeit ist mittlerweile fast das Vorkrisenniveau am Arbeitsmarkt erreicht“, so Arbeitsminister Martin Kocher am Mittwoch bei der Präsentation der Arbeitslosenzahlen. „Im Juli lag die Arbeitslosigkeit noch um 10.900 Personen über dem Niveau von 2019“, rechnete Kocher vor.