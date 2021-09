Inflation zieht an: Die billigen Jahre sind vorbei

Konsum und Wirtschaft ziehen wieder an

Zusätzlich waren „Angebot und Nachfrage im Corona-Schock durch Lockdowns, unterbrochene Lieferketten usw. in vielen Branchen nicht im Gleichgewicht“. Nun ziehen Konsum und allgemeine Wirtschaft wieder kräftig an, das treibt etwa viele Rohstoffpreise (Holz, Metalle etc.) nach oben, jeder zweite heimische Industriebetrieb will deshalb seine Verkaufspreise anheben.