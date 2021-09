Vermisster Sohn meldete sich: „Mir geht es gut!“

Aufatmen können die Familie und Freunde von Michell. Von dem 22-Jährigen aus Pinkafeld hat, wie berichtet, seit Tagen jede Spur gefehlt. Nach einem Aufruf in der „Krone“ meldete er sich aus Deutschland. „Es geht mir gut. In aller Ruhe will ich überlegen, wie es in meinem Leben weitergehen soll“, so die Botschaft an zu Hause.