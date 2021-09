Verzweifelte Mutter sucht nach ihrem Sohn Michell

Spur verliert sich

Das letzte Lebenszeichen gab es am Dienstag, 31. August, um 8.59 Uhr in der Früh. In einer Bank in der Meidlinger Hauptstraße in Wien wurde der Burgenländer am Schalter bedient, er hat Geld behoben. Danach verliert sich die Spur des 22-Jährigen endgültig.