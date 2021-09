Nach dem Harley-Treffen ist vor dem GTI-Treffen

Eine Kontrolle der Polizei wird aber auch heuer notwendig werden: In einschlägigen Facebook-Gruppen tauschen sich bereits Tausende Fans - auch aus Deutschland - über Konvoi-Routen, Ausflugstipps und Übernachtungsmöglichkeiten in Kärnten aus. Nach pandemiebedingten Lockdowns und Absage des offiziellen GTI-Treffens in Reifnitz scheint das Bedürfnis groß zu sein, sich wieder zu treffen.