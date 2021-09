Verkehrspolizei ist zufrieden mit Harley-Fans

Die European Bike Week am Faaker See geht heuer relativ ruhig über die Bühne – zumindest was die Teilnehmeranzahl und die Strafmandate angeht. Am Donnerstag führte die Kärntner Verkehrspolizei einen erneuten Kontrollschwerpunkt in ganz Kärnten durch, um die Motorräder und Fahrer zu überprüfen.