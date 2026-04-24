Gemeinderat vorverlegt – um Überstunden zu sparen

Angesichts der angespannten Finanzlage der Stadt, die aktuell mit einem Zwölftelbudget arbeitet, wird bei Überstunden nun gespart. „Ich wollte von allen Fraktionen ein Signal haben, das war sofort da. Danach habe ich die Zeit vorgelegt“, so Bürgermeister Christian Scheider. Es seien sowieso nur sieben bis acht Sitzungen im Jahr, die Mandatare werden mit 12.000 beziehungsweise 24.000 Euro dafür entlohnt.