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Gemeinderat vorverlegt – um Überstunden zu sparen

Kärnten
24.04.2026 12:00
Der Gemeinderat beginnt erstmals bereits um 10 Uhr. Eigentlich politischer Alltag - auch der ...
Der Gemeinderat beginnt erstmals bereits um 10 Uhr. Eigentlich politischer Alltag - auch der Nationalrat legt um 9 Uhr los.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Die Gemeinderatssitzung in Klagenfurt beginnt heute erstmals nicht nachmittags, sondern bereits um 10 Uhr – so spart die Stadt zukünftig einiges an Überstundenzahlungen!

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Jahrzehntelang begann eine Gemeinderatssitzung in Klagenfurt um 14 Uhr – eingeleitet von einer Fragestunde. Sachthemen starteten oft erst gegen 16 Uhr, das Sitzungsende lag nicht selten nach 23 Uhr. Das ändert sich nun: Die 39. Sitzung am Dienstag beginnt bereits um 10 Uhr. Die „Krone“ hat mehrfach über die damit verbundene Problematik berichtet.

Die bisherigen Abläufe galten als belastend – nicht nur für Mandatare. Vor allem dringliche Anträge rückten oft erst spätabends auf die Tagesordnung. Auch organisatorisch hatte das System Folgen: 25 Mitarbeiter des Magistrats begleiteten diese bis zum Ende. Pro Termin fielen so etwa 150 Überstunden an, im Jahr summierte sich das auf rund 1000 Stunden.

Zitat Icon

Mit der Vorverlegung setzen wir auf Menschlichkeit. Ein strukturierter Arbeitstag statt Nachtsitzungen ist ein Gewinn.

Ronald Rabitsch, SPÖ-Vizebürgermeister

Angesichts der angespannten Finanzlage der Stadt, die aktuell mit einem Zwölftelbudget arbeitet, wird bei Überstunden nun gespart. „Ich wollte von allen Fraktionen ein Signal haben, das war sofort da. Danach habe ich die Zeit vorgelegt“, so Bürgermeister Christian Scheider. Es seien sowieso nur sieben bis acht Sitzungen im Jahr, die Mandatare werden mit 12.000 beziehungsweise 24.000 Euro dafür entlohnt.

Kein Budget für 2026
„Mit der Vorverlegung setzen wir auf Effizienz und Menschlichkeit“, sagt auch SP-Vizebürgermeister Ron Rabitsch. Diesmal geht es um den Rechnungsabschluss für 2025, der ein Plus von 22 Millionen Euro brachte. Dennoch gibt es kein Budget für 2026. Die SP, die das Finanzressort führt, wird deshalb von allen Parteien kritisiert werden. Inhaltlich steht diesmal der Rechnungsabschluss 2025 im Mittelpunkt.

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