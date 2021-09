Trend zum Auto-Urlaub: 622 Staus im Reiseverkehr

Gezählt wurden, wie in den vergangenen Jahren, Staus mit einer Länge von mehr als 1,5 Kilometern bzw. Verzögerungen von mindestens 15 Minuten an den Samstagen und Sonntagen während der Ferien in Österreich. Schon an Freitagen habe sich der Urlauberverkehr stark bemerkbar gemacht. „Obwohl sich das Verkehrsaufkommen relativ gut verteilt hat, war es in Summe so hoch, dass viele Staus die Folge waren“, bilanziert Harald Lasser vom Club.