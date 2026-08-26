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In 30 Metern Höhe

Menschen hingen in Hamburger Ringelspiel fest

Ausland
26.08.2026 07:21
Der „Nordic Tower“ gilt als eines der größten, transportablen Hochkettenkarussells Deutschlands.
Der „Nordic Tower“ gilt als eines der größten, transportablen Hochkettenkarussells Deutschlands.(Bild: APA-Images / dpa / Bodo Marks)
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Von krone.at

In der norddeutschen Hafenstadt Hamburg ist es am späten Dienstagabend zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. 23 Fahrgäste hingen etwa drei Stunden auf etwa 30 Metern Höhe in einem Kettenkarussell beim Volksfest „Hamburger Dom“ fest.

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Das Fahrgeschäft war wegen eines Defekts stehen geblieben, wie die Polizei mitteilte. Kurz nach Mitternacht gelang es, das Ringelspiel wieder in Gang zu setzen. Die Betroffenen konnten unverletzt und ohne Hilfe der Feuerwehr aussteigen.

Nun solle unter anderem der TÜV prüfen, wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um das Karussell wieder auf den Boden zu bringen und Panik unter den Fahrgästen zu vermeiden. Diese mussten nach Angaben der „Bild“ in einer Höhe von rund 30 Metern über dem Boden ausharren.

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