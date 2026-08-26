Austria: Neue Rohdiamanten und frischer Ärger

Im Geld schwimmt die Austria natürlich nach wie vor nicht. Die existenzbedrohenden Zeiten, in denen man um Millimeter am Totalabsturz in den Amateurfußball vorbeischrammte, sollten aber vorbei sein. Mit 30. Juni wies man erstmals seit vielen Jahren wieder (sogar siebenstellige) Gewinne aus. Um die Vertragsverlängerung von Finanzvorstand Harald Zagiczek geht es morgen in der Aufsichtsratssitzung. Es riecht nach frischem Ärger, denn nach Ansicht der Investoren rund um Jürgen Werner haben diese vertraglich ein Veto-Recht gegen die Zagiczek-Verlängerung.