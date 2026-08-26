52 Mio. Euro! Oliver Glasner bekommt neuen Stürmer

Frust bei Oliver Glasner! Nach dem Fehlstart in die Premier League am Wochenende gab’s am Dienstagabend das Aus im englischen Ligacup. Der Nottingham-Forest-Trainer bekommt nun jedoch offensive Verstärkung.
Nottingham Forest mit Trainer Oliver Glasner verlor am Dienstag erneut daheim gegen Leeds United und ist so aus dem englischen Ligacup ausgeschieden. Den Sieg der Gäste besorgten Dan James (50.) und James Justin (75.). Am Samstag hatte Nottingham beim Pflichtspiel-Debüt Glasners beim ehemaligen zweifachen Meistercup-Sieger zum Premier-League-Auftakt gegen Leeds 0:1 verloren.
Chelsea-Kicker kommt
Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wird Nottingham nun am Transfermarkt aktiv: Chelsea-Stürmer Liam Delap soll als Verstärkung kommen. Es gibt bereits eine mündliche Einigung zwischen den Vereinen.
Gespräch mit Glasner war entscheidend
Die Ablösesumme liegt bei 45 Millionen Pfund (rund 52 Millionen Euro). Glasner spielte bei dem Deal eine entscheidende Rolle, das Gespräch mit dem Österreicher soll Delap von einem Wechsel überzeugt haben. In den kommenden Tagen soll der Deal fixiert werden.
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