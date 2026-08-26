52 Mio. Euro! Oliver Glasner bekommt neuen Stürmer

Gespräch mit Glasner war entscheidend

Die Ablösesumme liegt bei 45 Millionen Pfund (rund 52 Millionen Euro). Glasner spielte bei dem Deal eine entscheidende Rolle, das Gespräch mit dem Österreicher soll Delap von einem Wechsel überzeugt haben. In den kommenden Tagen soll der Deal fixiert werden.