Reiseverkehr: Stundenlanges Warten und Staus

Einen strapazierfähigen Geduldsfaden haben Autofahrer auch am Sonntag auf Österreichs Straßen benötigt. In Richtung Norden rollte (im besten Fall) auch an diesem Tag die Blechlawine, es kam vielerorts zu Staus und erheblichen Wartezeiten. Gute Nerven waren vor allem in Kärnten, Salzburg und Tirol gefragt.