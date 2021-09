Das war der „Krone“-Sommer 2021

Dass es nicht immer ins kühle Nass gehen muss, sondern dass man sich auch in der Natur, beim Wandern oder ausgiebigen Spaziergängen sehr gut erholen kann, zeigen die zahlreichen Naturaufnahmen, welche wir die letzten Wochen von unseren Lesern erhielten. Leserreporterin Michaela L. verbrachte im Naturjuwel Ysperklamm im niederösterreichischen Waldviertel einen erholsamen Tag in der Natur. Heidemarie B. schickte uns ein Foto von ihrer Wanderung auf der Tauplitzalm und Leserreporter Alex B. konnte einen idyllischen Moment in Weißenkirchen in der Wachau festhalten. Wir bedanken uns für jede einzelne Aufnahme!