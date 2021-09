Hilfe bei Familienstreit und der Corona-Depression

Paul ist 16 Jahre alt, lebt mit seinen Eltern in Klagenfurt und war ein braver Schüler. Seit den Lockdowns hat er keine Lust mehr - verweigert den Schulbesuch, verkriecht sich in seinem Zimmer. Seine Eltern sind ratlos, Streit steht an der Tagesordnung. Ein geschultes Familiencoach-Team hilft künftig in solchen Situationen.