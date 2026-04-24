Durchstich gelungen: Glocknerstraße öffnet morgen

Auf der Passhöhe beim Hochtor gelang am Freitag den Räumtrupps der Durchstich auf 2504 Metern Seehöhe auf der Großglockner Hochalpenstraße. Damit ist die beliebte Hochgebirgsstraße wieder frei für die Sommersaison. Ab Samstag, 25. April, ist die Straße geöffnet.
Zwar waren die Schneemengen im heurigen Winter vergleichsweise gering. Dennoch gab es für die Räummannschaften in Salzburg und Kärnten große Herausforderungen. Zum einen herrschte in einznelnen Abschnitten große Lawinengefahr, zum anderen gab es im unteren Bereich sogenanntes Kerneis.
Das sind bis zu 20 Zentimeter dicke Eispanzer, die sich nur durch Sonneneinstrahlung und steigende Temperaturen langsam lösen. Erstmals seit zehn Jahren ist schon bei der Öffnung der Straße auch die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe und die Straße auf die Edelweiß-Spitze befahrbar.
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