Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Theater Kukukk

Wunschbild und Wirklichkeit: Glück auf Bestellung

Kärnten
24.04.2026 16:00
Therapiestunde und Yoga-Retreat: Die vier Schauspieler begeben sich in die über- zeichnete ...
Therapiestunde und Yoga-Retreat: Die vier Schauspieler begeben sich in die über- zeichnete Influencer-Welt und wechseln zwischen scharfem Witz und Ehrlichkeit.(Bild: Natalija Hartmann)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Theater KuKuKK überzeugt bei Premiere: Zwischen Influencer-Welt und Identitätssuche entfaltet sich in den Kammerlichtspielen ein satirischer, unterhaltsamer Theaterabend.

0 Kommentare

„Das Leben ist wie das Wetter – man kann es nicht kontrollieren, sondern nur annehmen“ – oder doch nicht? Das Theater KuKuKK seziert in seiner neuesten Produktion „Liv, Love, Laugh Strömquist“ das moderne Streben nach Glück, Selbstoptimierung und die schnelllebige Influencer-Welt, die ihrem Publikum die vermeintlich beste Lebensweise indoktrinieren möchte.

Sarah Rebecca Kühl setzt auf ein solides Regiekonzept, basierend auf den Werken der schwedischen Autorin Liv Strömquist, die mit ihren feministischen Comics bereits mehrere Preise gewonnen hat.

Homogenes Ensemble wirbelt über die Bühne
Wie aus einer Graphic Novel herauskatapultiert, singt, spielt und wirbelt das wunderbar homogene Quartett über die Bühne. Mathias Krispin Bucher, Sabine und Michael Kristof-Kranzelbinder sowie Nicole Radeschnig schlüpfen in 90 Minuten in abstruse, bevormundende Influencerfiguren, was stellenweise durchaus der beängstigenden Realität entspricht.

Das Schauspiel-Quartett in überspitzter Comic-Manier.
Das Schauspiel-Quartett in überspitzter Comic-Manier.(Bild: Marta Gillner)

Jeder der vier Akteure erlebt dabei seinen ganz persönlichen Höhepunkt und wechselt gekonnt zwischen überzeichneten Figuren und ehrlichen Momenten. Der Smoothie-Standmixer spuckt bedeutungsschwangere Wunschvorstellungen einer perfekt getrimmten Welt aus – oft jedoch mit bitterem Nachgeschmack.

Ein unterhaltsamer, satirischer Theaterabend
Das mit Klangteppichen durchzogene Stück (Musik: großartig, Krispin Bucher) springt zwischen Beatbox, Chor und eindringlicher Klavieruntermalung. Nach dem Motto „schneller, höher, weiter“ holt Kühl das Ensemble in slapstickartiger Manier aus dem Comicbuch auf die Bühne – manchmal vielleicht etwas zu hoch.

Lesen Sie auch:
Am 23. April feiert das Stück „LIV, LOVE, LAUGH STRÖMQUIST“ in den Kammerlichtspielen Klagenfurt ...
Theater KuKuKK
Die Illusion von Kontrolle in einer komplexen Welt
14.04.2026

Ein kleines Rädchen mehr Ruhe hier und eine Schraube weniger an Grimassen dort würden dem Stück spürbar mehr Balance verleihen. Ein satirischer, komischer Abend, der zugleich nachdenklich stimmt und einer, der noch nach Hause, bis zum nächsten Griff zum Handy, nachhallt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
24.04.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Wirbelsturm-Monster
Seltener Mehrfach-Tornado wütete über Oklahoma
Sanktioniertes Schiff
US-Militär entert erneut Tanker mit iranischem Öl
Spektakulärer Ausbruch
Vulkan Kilauea spukt 400 Meter hohe Lava-Fontänen
Patrouillenboote der Revolutionsgarden
Trotz Fahrerlaubnis?
Irans Revolutionsgarden beschießen Tanker
In Istanbul hat der Prozess zum Tod einer vierköpfigen Familie begonnen. Die Deutschen starben ...
Insektizid im Hotel
Prozess zu Tod von Familie in Istanbul begonnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
130.797 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Ausland
An Walrettung beteiligte Tierärztin liegt im Koma
101.349 mal gelesen
„Timmy“ wird von Helfern befeuchtet, damit er nicht austrocknet.
Ski Alpin
ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen
96.412 mal gelesen
Christian Poley
Wien
Abschiebungen stoppen, Familiennachzug erlauben
998 mal kommentiert
Ein Teil der SPÖ will Abschiebungen aussetzen und den Familiennachzug sofort wieder zulassen.
Innenpolitik
NGO „gerettet“ – trotzdem fliegen jetzt die Fetzen
991 mal kommentiert
Babler und Holzleitner haben „zusammengelegt“, um die NGO Zara zu retten.
Innenpolitik
Thurnher mit klarer Mehrheit an ORF-Spitze gewählt
680 mal kommentiert
Der ORF-Stiftungsrat hat am Donnerstag Ingrid Thurnher (Bild) zur neuen ORF-Generaldirektorin ...
Mehr Kärnten
Brandgefahr bleibt
Fast 50 Prozent weniger Niederschlag und Wind
Sechs Helis im Einsatz
Waldbrand außer Kontrolle: Fläche doppelt so groß
Theater Kukukk
Wunschbild und Wirklichkeit: Glück auf Bestellung
Experten warnen
„Außergewöhnlich trocken“: Waldbrandgefahr hoch
Wichtiger Standort
Musikkapelle bittet um Spenden für Vereinshaus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf