Wunschbild und Wirklichkeit: Glück auf Bestellung

„Das Leben ist wie das Wetter – man kann es nicht kontrollieren, sondern nur annehmen“ – oder doch nicht? Das Theater KuKuKK seziert in seiner neuesten Produktion „Liv, Love, Laugh Strömquist“ das moderne Streben nach Glück, Selbstoptimierung und die schnelllebige Influencer-Welt, die ihrem Publikum die vermeintlich beste Lebensweise indoktrinieren möchte.