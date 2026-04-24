Musikkapelle bittet um Spenden für Vereinshaus

Mehr Platz zum Proben und Barrierefreiheit schaffen – das wollen die Mitglieder der Werkskapelle im Vereinshaus. Doch das kostet, deshalb bitten sie um Hilfe.
Vor einem Mega-Umbau steht das Vereinshaus der Werkskapelle Ferndorf. Denn das Haus, in dem früher die Firma Knauf beheimatet war, ist teilweise in die Jahre gekommen. Um älteren Menschen, Menschen mit Beeinträchtigungen oder Eltern mit Kinderwägen einen Zugang in den Festsaal im 1. Stock zu ermöglichen, muss Barrierefreiheit geschaffen werden.
Auch die WC-Anlagen seien veraltet und man brauche mehr Platz. „Wir wollen einen Aufzug errichten und planen den Zubau eines Foyers im ersten Stock, der als Überdachung, Garderobe und zusätzlicher Proberaum dient“, sagt Kapellen-Obmann Rafael Petras.
Wichtiger Standort für junge Musiktalente
Nicht nur die Kapelle musiziert in den Räumen. „In Kooperation mit der Musikschule Feistritz-Weißenstein findet die gesamte Jugend- und Nachwuchsarbeit statt. Allein das Jugendorchester zählt aktuell 120 begeisterte Kinder“, betont Petras die Wichtigkeit der Erneuerung, die demnächst startet und „gut 950.000 Euro kostet“. Doch ohne Unterstützung geht es bei dieser beträchtlichen Summe nicht. Deshalb bittet der Verein um Spenden.
„Wir helfen mit 100.000 Euro, auch umliegende Gemeinden wie Paternion, Weißenstein, Stockenboi mit jeweils 10.000 Euro. Denn hier werden Talente von morgen ausgebildet“, sagt Ferndorfers Bürgermeister Josef Haller.
„Neben Leader-Förderungen hat uns auch das Land Hilfe zugesagt. Der gespendete Betrag wird von ihnen verdoppelt“, erklärt Petras. Weitere Infos gibt es unter: www.wk-ferndorf.at.
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