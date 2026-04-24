Musikkapelle bittet um Spenden für Vereinshaus

Vor einem Mega-Umbau steht das Vereinshaus der Werkskapelle Ferndorf. Denn das Haus, in dem früher die Firma Knauf beheimatet war, ist teilweise in die Jahre gekommen. Um älteren Menschen, Menschen mit Beeinträchtigungen oder Eltern mit Kinderwägen einen Zugang in den Festsaal im 1. Stock zu ermöglichen, muss Barrierefreiheit geschaffen werden.