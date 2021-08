Behandlung ohne Hürden

Von Beratung bis hin zu komplizierten Eingriffen

Das Spektrum des kostenlosen Angebotes reicht dabei von einfachen Routinebehandlungen, psychologischer Beratung bis hin zur aufwändigen Betreuung von Krebs-Patienten oder notwendigen Operationen. Was wurde dieses Jahr bislang am meisten nachgefragt? „Hauptsächlich ambulante Hilfe, dafür aber aus allen Fachrichtungen - angefangen von gynäkologischen Beschwerden bis hin zu Zahnextraktionen“, so OA Dr. Hochholzer, der neben seiner weltlichen Tätigkeit als Arzt auch als Priester tätig ist. Wer denkt, quasi „abgestempelt“ in einem separaten Raum warten zu müssen, irrt. „Es gibt keine eigene (physische) Ambulanz für Menschen ohne Versicherung - die armen Patienten behandeln wir genauso in allen unseren Ambulanzen“, erzählt der Internist. „Dadurch wird niemand stigmatisiert. Bei uns sitzt die gut situierte Managerin neben dem unversicherten Vater im Wartezimmer.“ Im Vorjahr wurde über 13.000 Patienten gratis geholfen. Die ambulanten und teils stationären Therapien werden durch Spenden finanziert.