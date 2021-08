Selma Blair verrät: So geht es ihr jetzt wirklich

Mittlerweile habe sie sich mit ihrem neuen Leben arrangiert, fuhr die Hollywood-Darstellerin fort. „Ich das Leben nie wirklich gemocht - aber jetzt mag ich es. Komisch, oder? Es ist nur, weil das Leben so schräg ist. Ich hatte so viel Angst vor dem Leben. Aber plötzlich musste ich beginnen, eine Identität und Sicherheit in mir zu finden, Grenzen auszutesten, Zeitmanagement und Energie. Deshalb habe ich jetzt die Zeit meines Lebens.“