Botschafter sorgen mit Twitter-Foto für Aufregung

Hintergrund der Aufregungen in Teheran ist ein von Botschafter Levan Dzhagaryan gepostetes Bild mit seinem britischen Kollegen Simon Shercliff in der russischen Botschaft in Teheran. Das Bild sollte an die sogenannte Eureka- beziehungsweise Teheran-Konferenz der „Großen Drei“ von 1943 in Teheran erinnern. Dabei besprachen US-Präsident Franklin D. Roosevelt, der britische Premier Winston Churchill und der sowjetische Führer Joseph Stalin die gemeinsame Strategie für das militärische Vorgehen gegen Nazi-Deutschland.