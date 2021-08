Iran nur zehn Wochen vor „waffenfähigem Material“

Der Streit um das 2015 in Wien geschlossene internationale Atomabkommen Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) mit dem Iran ist einer von vielen Gründen für die Spannungen im Mittleren Osten, die in vergangenen Jahren zugenommen haben. Der jüdische Staat sieht sich durch das Atomprogramm seines Erzfeindes in seiner Existenz bedroht. Teheran hatte sich 2015 verpflichtet, lediglich niedrig angereichertes Uran als Brennstoff für Atomreaktoren herzustellen.