U-Ausschuss: Abrechnung mit der ÖVP zum Abschluss

Grüne sehen sich durch Ausschuss bestätigt

Ganz anders - nämlich positiv - fiel die Bilanz der Grünen nach 13 Monaten U-Ausschuss und 120 Befragungen aus. Die letzte Aktenlieferung aus dem Finanzministerium habe einmal mehr die These der Grünen bestätigt: „Türkis-Blau hat ein politisches System für wohlhabende Freunde und reiche Spender erschaffen“, sagte Nina Tomaselli, Fraktionsführerin der Grünen im U-Ausschuss. „Das Ziel der türkis-blauen Bundesregierung bestand darin, die Republik heimlich, still und leise zugunsten der eigenen Freunde umzubauen“, so der Vorwurf Tomasellis.