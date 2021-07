Hafenecker positiv: Corona-Cluster im U-Ausschuss

Zwei NEOS-Abgeordnete bleiben Parlamentssitzung zur Sicherheit fern

Nun, einige Tage später, wurden weitere positive Tests gemeldet: Ein am Donnerstag anwesender Klubmitarbeiter der SPÖ erkrankte ebenso an Corona wie der grüne Abgeordnete David Stögmüller, eine Mitarbeiterin von ihm wurde bereits am gestrigen Montag positiv getestet. SPÖ und Grüne bestätigten das. Die NEOS-Abgeordneten aus dem U-Ausschuss, Stephanie Krisper und Helmut Brandstätter, werden am Mittwoch zudem zur Sicherheit die Parlamentssitzung meiden.