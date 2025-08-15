Fünf Teams von Tour de Romandie ausgeschlossen!

Konkurrenz-Unternehmen im Spiel

Die UCI hatte beschlossen, während der Rundfahrt in der Westschweiz ein neues GPS-Sicherheitstracking-System zu testen, das die Ortung der Fahrerinnen insbesondere im Falle eines Sturzes erleichtern soll. Die Technologie soll auch bei den Straßen-Weltmeisterschaften im September in Ruanda zum Einsatz kommen. Pro Team bekommt eine Fahrerin einen GPS-Tracker mit einem 63 Gramm schweren Chip.