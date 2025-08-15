Auböck zu Athletenvertreter im Weltverband gewählt

Der DFB-Pokal in der Konferenz – ab 18 Uhr LIVE
Österreichs im Frühjahr zurückgetretenes Kraul-Ass Felix Auböck vertritt künftig im Weltverband World Aquatics die Interessen der europäischen Schwimmer und Schwimmerinnen!
Der 28-jährige Niederösterreicher, ehemaliger Kurzbahn-Weltmeister über 400 m Kraul, wurde von den Teilnehmern der kürzlich zu Ende gegangenen WM in Singapur zu einem der neuen Athletenvertreter gewählt.
