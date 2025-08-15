Der 85-jährige Horst Wiesinger aus Linz ist immer noch ein sehr gefragter Stahlexperte. Was ihn geprägt hat und wie er die Weltwirtschaft aktuell sieht, analysiert er im Gespräch mit der „Krone“ kritisch: „Ich hab’ manchmal den Eindruck, dass man sich für Arbeit schämen muss.“
Er ist ein weltweit gefragter Stahlexperte. Mit seinen 85 Jahren ist er jeden Tag ab 8 Uhr in seiner Consulting-Firma (HWC) im Intertrading-Gebäude an der Linzer Donaulände – sehr oft auch an Wochenenden: Der Linzer Horst Wiesinger gilt für Experten als „Sir der internationalen Stahlbranche“. In seinem neuen Buch „Der eiserne Visionär“ (Trauner Verlag) warnt er vor einer drohenden Verarmung Europas. Provokant fragt er, ob man sich denn in der heutigen Zeit – bei Forderungen nach einer 32-Stunden-Woche – für die Arbeit schämen müsse?
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.