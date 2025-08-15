Emily Blunt: Ihr Schock-Makeover für Kultrolle

In der Originalverfilmung aus dem Jahr 2006, die auf dem Roman von Anna Wintours ehemaliger Assistentin Lauren Weisberger basiert, spielte Emily die ältere Assistentin der furchteinflößenden Fashion-Ikone Miranda Priestly (dargestellt von Meryl Streep). Jeder erinnert sich an ihre kupferroten Haare, die perfekt ihren stets ernsten Gesichtsausdruck und ihre ikonische Einstellung unterstrichen. Sie ist schließlich nur „eine Magen-Darm-Grippe von ihrem Zielgewicht entfernt.“