Emily Blunt: Ihr Schock-Makeover für Kultrolle

Fans von des Kultfilms „Der Teufel trägt Prada“ waren begeistert, als Emily Blunt jetzt am Set der Fortsetzung gesichtet wurde. Aber es war nicht ihre Rückkehr als herrlich bissige Emily Charlton, die für Aufsehen sorgte – es war ihre völlig neue Frisur!
In der Originalverfilmung aus dem Jahr 2006, die auf dem Roman von Anna Wintours ehemaliger Assistentin Lauren Weisberger basiert, spielte Emily die ältere Assistentin der furchteinflößenden Fashion-Ikone Miranda Priestly (dargestellt von Meryl Streep). Jeder erinnert sich an ihre kupferroten Haare, die perfekt ihren stets ernsten Gesichtsausdruck und ihre ikonische Einstellung unterstrichen. Sie ist schließlich nur „eine Magen-Darm-Grippe von ihrem Zielgewicht entfernt.“
Schockierendes Umstyling
Doch diese Ära scheint vorbei zu sein! Während sie letzte Woche am Set noch mit ihrer bekannten Haarfarbe gesichtet wurde, überraschte Emily Blunt in New York jetzt mit einem schockierenden Umstyling: Sie trug eine aschblonde Mähne!
Mehr Bilder vom Set:
Es scheint, als würde ihre Figur im Laufe der Fortsetzung, in der auch Anne Hathaway als Andrea Sachs zurückkehrt, eine drastische Typveränderung durchmachen. Es bleibt spannend, welche Geschichte hinter diesem neuen Look steckt!
Film soll 2026 in die Kinos kommen
Neben Hathaway und Blunt, sind auch Stanley Tucci und Meryl Streep wieder mit von der Partie. Regisseur David Frankel ebenfalls zurück.
Neu dabei ist unter anderem Oscar-Gewinner Kenneth Branagh („Mord im Orient Express“) in der Rolle von Priestlys Ehemann, wie US-Branchenblätter berichteten. Am Filmset wurde außerdem Modedesigner Marc Jacobs entdeckt.
Teil 2 soll im Mai 2026 in die Kinos kommen. Details zur Handlung des neuen Films wurden bisher nicht bekanntgegeben.
