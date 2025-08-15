Täter auf der Flucht
Schießerei in schwedischer Moschee bei Gebet
In einer Moschee in der schwedischen Stadt Örebro sind während des Freitagsgebets Schüsse gefallen. Die Öffentlichkeit wurde gebeten, sich vom Ort des Vorfalls fernzuhalten. Der oder die Täter sind noch auf der Flucht.
„Wir haben Alarm wegen Knallgeräuschen erhalten“, schilderte Lars Hedelin, Pressesprecher der Polizei von Örebro. Um 13:45 Uhr wurde der erste Notruf verzeichnet. „Es ging ein Anruf wegen eines mutmaßlichen schweren Gewaltverbrechens im Zusammenhang mit einer Moschee in Örebro ein. Mehrere Rettungsdienste und die Polizei sind vor Ort“, heißt es vonseiten der Polizei.
Mindestens zwei Verletzte
Ersten Erkenntnissen zufolge sind zwei Menschen verletzt worden. Mehrere Rettungskräfte seien vor Ort, es laufe eine große Polizeiaktion. Zum Zustand der Verletzten gebe es aktuell noch keine Informationen.
Die Polizei hat den Angaben nach Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen. Medienberichten zufolge fand in der Moschee ein Freitagsgebet statt, als mehrere Schüsse direkt davor abgegeben wurden.
Polizei spricht von Einzelfall
Unklar war zunächst, ob sich die Tat gegen die Moschee richtete. Später äußerte Polizei-Sprecher Lars Hedelin, dass es sich offenbar um einen Einzelfall handle, der nicht gezielt gegen die Moschee gerichtet sei. Der schwedischen Boulevard-Zeitung Aftonbladet zufolge könnten die Schüsse mit schwedischen Bandenkonflikten zusammenhängen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.