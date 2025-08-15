Schießerei in schwedischer Moschee bei Gebet

„Wir haben Alarm wegen Knallgeräuschen erhalten“, schilderte Lars Hedelin, Pressesprecher der Polizei von Örebro. Um 13:45 Uhr wurde der erste Notruf verzeichnet. „Es ging ein Anruf wegen eines mutmaßlichen schweren Gewaltverbrechens im Zusammenhang mit einer Moschee in Örebro ein. Mehrere Rettungsdienste und die Polizei sind vor Ort“, heißt es vonseiten der Polizei.