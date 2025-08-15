Vorteilswelt
Für viele unleistbar

Preisvergleich: So teuer ist Abkühlung geworden

Wirtschaft
15.08.2025 16:27
Eine Klimaanlage muss man sich leisten können – derzeit sind sie besonders teuer.
Eine Klimaanlage muss man sich leisten können – derzeit sind sie besonders teuer.(Bild: Antonio Diaz)

In großen Teilen Österreichs ist es erneut sommerlich heiß. Wer sich erst während einer Hitzespitze um Ventilatoren, Kühlgeräte oder Sonnenschutz kümmert, zahlt oft mehr oder wartet lange auf die Lieferung. Auswertungen zeigen: Kühlung wird zunehmend zur Kostenfrage.

Vielerorts sind die Temperaturen wieder auf 30 Grad und mehr gestiegen. Das führt dazu, dass die Nachfrage nach Hitzeschutz-Produkten wie Klimaanlagen ansteigt. Deren Zahl hat sich nach Angaben der Statistik Austria in den letzten Jahren verdoppelt, 2024 gab es fast 415.000 Stück im Land. Vielen Kurzentschlossenen, die sich noch schnell ein Gerät zulegen wollen, droht ein Schreckensmoment: Wenn es heiß wird, erhöhen sich Lieferzeiten und Preise teils empfindlich.

