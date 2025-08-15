Preisvergleich: So teuer ist Abkühlung geworden

Vielerorts sind die Temperaturen wieder auf 30 Grad und mehr gestiegen. Das führt dazu, dass die Nachfrage nach Hitzeschutz-Produkten wie Klimaanlagen ansteigt. Deren Zahl hat sich nach Angaben der Statistik Austria in den letzten Jahren verdoppelt, 2024 gab es fast 415.000 Stück im Land. Vielen Kurzentschlossenen, die sich noch schnell ein Gerät zulegen wollen, droht ein Schreckensmoment: Wenn es heiß wird, erhöhen sich Lieferzeiten und Preise teils empfindlich.