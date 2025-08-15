Preisvergleich: So teuer ist Abkühlung geworden

Der DFB-Pokal in der Konferenz – ab 18 Uhr LIVE
Leverkusen und Co.
In großen Teilen Österreichs ist es erneut sommerlich heiß. Wer sich erst während einer Hitzespitze um Ventilatoren, Kühlgeräte oder Sonnenschutz kümmert, zahlt oft mehr oder wartet lange auf die Lieferung. Auswertungen zeigen: Kühlung wird zunehmend zur Kostenfrage.
Vielerorts sind die Temperaturen wieder auf 30 Grad und mehr gestiegen. Das führt dazu, dass die Nachfrage nach Hitzeschutz-Produkten wie Klimaanlagen ansteigt. Deren Zahl hat sich nach Angaben der Statistik Austria in den letzten Jahren verdoppelt, 2024 gab es fast 415.000 Stück im Land. Vielen Kurzentschlossenen, die sich noch schnell ein Gerät zulegen wollen, droht ein Schreckensmoment: Wenn es heiß wird, erhöhen sich Lieferzeiten und Preise teils empfindlich.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.