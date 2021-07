FPÖ und NEOS: Kurz „verhöhnte das Parlament“

Die beiden Oppositionsparteien FPÖ und NEOS haben den Auftritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als Auskunftsperson im Ibiza-U-Ausschuss heftig kritisiert. Der Kanzler habe am Donnerstag „das Parlament verhöhnt“, sagten NEOS-Verfassungssprecher Nikolaus Scherak und FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker am Freitag. Scherak bezeichnete den Auftritt, bei dem der Kanzler auf die Fragen der ÖVP zwei Stunden lang ausschweifende Antworten gab, sogar als „Tiefpunkt in der Geschichte des Nationalrats“.